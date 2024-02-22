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Haberler İzmir Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

ŞENOL KANTÜRK
Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
İzmir'de 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 Adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 4128 adet uyuşturucu hap, 683,07 gram narkotik madde, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda 9 şahsa uyuşturucu madde ticareti, 131 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı. 102 kesilmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, 400 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 3 şahıs da tutuklandı.
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