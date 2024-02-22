Balıkçıların ‘müşteri kapma’ kavgasında kanlı son

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazaryerinde balık tezgahları bulunan amca ile yeğen arasındaki tartışma cinayetle sonlandı. İki kilo balık satışı ve müşteri kapma kavgası yüzünden çıkan sözlü tartışmada sinirlerine hakim olamayan 26 yaşındaki Muhammed Şaşı, amcası Sertif Şaşı'ya ve kuzeni Erkan Şaşı'ya kurşun yağdırdı. Pazarda başlayan ve evde devam eden silahlı kavgada Sertif Şaşı (64) hayatını kaybederken, kuzeni Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra suç aleti silahla birlikte kaçan yeğen Muhammed Şaşı kaçarken, kardeşi D.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.