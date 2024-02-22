  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Güven timlerinden zehir tacirlerine baskın

Güven timlerinden zehir tacirlerine baskın

HABER MERKEZİ
Güven timlerinden zehir tacirlerine baskın
İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese yönelik Güven Timleri polisi tarafından yapılan baskında, 1 kilo 508 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir adresi belirledi. Adrese 19 Şubat günü operasyon gerçekleştirilirken, baskın esnasında bir anda polisi karşısında gören şüphelilerden biri neye uğradığını şaşırırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA