Güven timlerinden zehir tacirlerine baskın

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese yönelik Güven Timleri polisi tarafından yapılan baskında, 1 kilo 508 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir adresi belirledi. Adrese 19 Şubat günü operasyon gerçekleştirilirken, baskın esnasında bir anda polisi karşısında gören şüphelilerden biri neye uğradığını şaşırırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı