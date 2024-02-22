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Haberler İzmir Interpol’ün aradığı şahıs İzmir'de bulundu

Interpol’ün aradığı şahıs İzmir'de bulundu

METİN BURMALI
Interpol’ün aradığı şahıs İzmir’de bulundu
İzmir'de, Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan C.A, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve İzmir'de suç faaliyetinde bulunduğu öğrenilen C.A.'nın adresini tespit etti. Interpol tarafından uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığı öğrenilen C.A. operasyonla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan C.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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