İzmir boşanmada Türkiye birincisi oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.

2023 YILINDA 171 BİN 881 ÇİFT BOŞANDI

Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.