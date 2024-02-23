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Haberler İzmir İzmir'de kumar baskını: 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 TL ceza yazıldı

İzmir'de kumar baskını: 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 TL ceza yazıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin lira ceza kesilirken işletme de mühürlendi.

DHA
İzmir’de kumar baskını: 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 TL ceza yazıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerindeki 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 TL ceza kesildi. İşletme mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu.

İşletme sahibi B.B. hakkında, 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli B.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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