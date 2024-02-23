Site sakinlerinden yönetime ‘Usulsüz ihale’ protestosu

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde 604 dairenin bulunduğu site sakinleri, yönetime tepki gösterip yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, görev süresi dolan site yönetiminin, sakinlerinin bilgisi olmadan 11 milyon 200 bin TL'lik dış cephe boyası ve 4 milyon 500 bin TL'lik asansör ihalesi yapması gerekçesiyle düzenlendi.

'BİNMEYE KORKUYORUZ'

SİTE sakinleri, saat 20.30 sıralarında mevcut site yönetimine tepki göstermek için sitenin araç girişinde toplanıp, 'Yönetim istifa' sloganları atarak site içerisinde yürüyerek yönetime tepki gösterdi. Site yönetiminin hizmet süresinin Mart 2023'te sona erdiğini iddia eden site sakinleri, yönetimin kendilerinden habersiz dış cephe boyası ile asansör ihalesi yaptığını ileri sürdü.

Sitenin denetim kurulu üyesi Suat Doğanlarlı, "İçinde bulunduğumuz yönetim 604 dairenin bilgisi olmadan işler yapıyor. Yönetim, siteyi yetkisi olmadığı halde yüklü miktarda borçlandırmıştır. Dün siteye gelen TIR'ları görünceye kadar kat maliklerinin bilgisi yoktu" diye konuştu. Geçen yıl bir asansörün düştüğünü ve içerisinde oğlunun bulunduğunu belirten site sakinlerinden Murat Uçan, "Bu asansörlerin 4 buçuk milyon liraya revize edildiğini söylediler. Bir kez benim çocuğum içerisindeyken asansör düştü. Artık binmeye korkuyoruz" dedi. Öte yandan site sakinleri ihale komisyonunun bile kurulmadığını dile getirdi.