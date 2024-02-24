Sokaktaki sözlü tartışma 4 kurşunla noktalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında tabancayla sırtından vurulan 32 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sabah saat 10.00 sıralarında, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta meydana geldi. Bir otomobille sokağa gelen F.M., henüz bilinmeyen bir nedenle Fırat Yurteri (32) ile tartıştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Tartışmanın büyümesi üzerine F.M., yanındaki tabancayla Fırat Yurteri'nin arkasından ateş açtı. Sırt kısmına 4 mermi isabet eden Yurteri, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı da yapılan talihsiz adam, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yurteri'nin cenazesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Cinayet şüphelisi F.M.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.