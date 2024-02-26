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İzmir’deki cinayete ilişkin 2 tutuklama

HABER MERKEZİ
İzmir’deki cinayete ilişkin 2 tutuklama
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin Manisa'da yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüpheliler A.Ö. (37), İ.Ö. (63) ve B.Ö'nün (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ile B.Ö. tutuklandı, İ.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta 23 Şubat'ta Fırat Yurteri'nin (32), tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma yürütmüş, Manisa'da düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı A.Ö. ile yanındaki İ.Ö. ve B.Ö. yakalanmıştı.
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