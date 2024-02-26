Kedi “Fıstık” projenin maskotu oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde başlatılan "Ben Okuyorum Torbalı Okuyor Projesi" kapsamında 3. sınıf öğrencisi Şevval Anıl'ın kitap okurken yanında bulunan kedisi "Fıstık" ile çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, diğer öğrenciler için motivasyon kaynağı oldu. Proje kapsamında tüm okullarda her hafta pazartesi ve cuma günleri ilk dersin ilk 15 dakikasında kitap okunuyor. Öğrenciler proje dahilinde çarşamba günleri de evlerinde aileleriyle akşamları yarım saat kitap okuyor. 9 yaşındaki Şevval Anıl'ın ailesi de kızlarının bir süre önce sahiplendiği kedisi "Fıstık" yanındayken kitap okuduğu anlarını paylaştı.Önünde açılan kitaba bakan kedinin görüntüleri, diğer öğrencilerin okuma motivasyonuna da katkı sağladı. Anıl, "Daha çok çalışmaya ve daha çok kitap okumaya başladım. Eskiden 10 sayfa okurken şimdi 20 sayfa okuyorum. Bence herkesin kedisi olsun" dedi.