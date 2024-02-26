Oğlunu kaybeden baba depremzedelere umut oluyor

İzmir depreminin simge ismi Elif'in babası Oğuz Perinçek, depremin vurduğu Hatay'da depremzede vatandaşlara umut olmak adına yardımlarını sürdürüyor. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde 7 yaşındaki oğlu Umut Perinçek'i kaybeden Oğuz Perinçek'in (48) kızı Elif, felaketin simge ismi olmuştu. Yaşadığı depremin acısını unutamayan baba, 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği enkaz kente desteklerini bir an olsun esirgemiyor. Yüreklere Umut Vakfı'yla vatandaşlara yardım eli uzatmaya başladığını belirten Perinçek, "Ben 30 Ekim depreminde maalesef oğlumu kaybettim. Benim tüm çocuklarım ve eşim enkaz altındaydı. Oğlumuzu kaybettikten sonra acılarımızı biraz daha hafifletebilmek adına vakfı kurduk. 6 Şubat depremi yaşandığı zaman biz tabii ki yerimizde duramadık. Bugün ise 4 arkadaşımız vakıf adına geldi, 146 koli malzeme getirdik. Bunu da ihtiyaç sahiplerine özellikle konteyner kentte yaşayan kardeşlerimize dağıtıyoruz" dedi.