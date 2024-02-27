İzmir’de korkunç olay! Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi 2001 Sokakta korkunç bir meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek şahıs, araç içerisinden elinde bulunan zincir ile sokakta gördüğü Kafkas cinsi çoban köpeğini çalmaya çalıştı. Şahıs köpeği çalamayınca, pompalı tüfek ile köpeğe bir el ateş etti. Ağır yaralanan köpek can havliyle sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vurulmanın etkisiyle yaşam mücadelesi veren köpek, yürüme kabiliyetini kaybetti.

"O BİZİM CANIMIZ"

Vurulan köpeğin sahibi 41 yaşındaki otel işletmecisi Serhan Karadağ, "Sabah saat 6:15 sıralarında komşularımızın fark ettiği şekilde köpeğimiz evin çevresinde dolaşıyor. Eve dönüş vaktinde fark ettikleri bir araç köpeğin peşinde, elinde zincirle köpeği yakalamaya çalışıyor. Köpeği buradan götüremeyince herhalde artık hırs yapıyor. Köpeğe araç içerisinden pompalı tüfekle bir el ateş ediyor.