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Haberler İzmir İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 kilo skunk ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

İHA
İzmir’de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 3 gün içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 5 farklı operasyonda; 47 kilo 622 gram skunk, 360 gram kokain, 4 bin 326 adet sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 107 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

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