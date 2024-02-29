İzmir merkezli 9 ilde operasyon! 9 kişi tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı desteğiyle; Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet (DHKP/C-MLKP) olaylarına yönelik, İzmir merkezli 9 ilde operasyonlar yapılmıştı.
30 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, 9 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 12 şüpheli de ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.
1 şüphelinin savcılıkça salıverildiği baskınlar kapsamında ise 5 kişi aranıyor.