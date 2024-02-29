Kaza kurşunu, kuzenine isabet etti

İZMİR'İN Bornova ilçesinde Eren Güney'in (24) kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kaza sırasında yolcu konumunda bulunan M.G.'nin ateş alan silahından çıkan kurşun, kuzeni olan Güney'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay İzmir Bornova'da meydana geldi. Eren Güney, kuzeni M.G. ile birlikte motosikletle seyir halindeyken cadde üzerinde bulunan marketin önünde durmak istedi. Güney'in fren yaptığı sırada kontrolünden çıkan motosiklet devrilirken, aynı anda silah sesi duyuldu.

İddiaya göre yolcu konumunda bulunan yere düşerken M.G.'ye ait tabancanın kazara ateş alması sonucu kurşun, Güney'in başına isabet etti. Eren Güney ağır yaralanırken, M.G. suç aleti tabanca ile olay yerinden kaçtı. Güney, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güney, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam saatlerinde Eren Güney'in (24) ölümüne ilişkin gözaltına alınan kuzeni M.G'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli ifadesinde, kuzeniyle birlikte vakit geçirdiklerini, motosikletle geldikleri marketin önünde motosikletin devrilmesi sonucu, belindeki tabancanın kazara ateş alıp olayın gerçekleştiğini, üzgün olduğunu anlattı.

Adliye sevk edilen şüpheli M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.