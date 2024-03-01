İki TIR’ın altında kalan otomobil ezildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada iki TIR'ın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki otomobil, Ahmet K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı TIR da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.