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İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen kurtarıldı, 125 göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmenleri bulunduğu bilgisi edinildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 43'ü çocuk 105 düzensiz göçmen, bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarıldı. Ekipler; Çeşme ve Selçuk ilçeleri açıklarında ise durdurulan lastik botlardaki 58'i çocuk 125 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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