‘Türkiye Yüzyılı öğretmenlerle inşa edilecek’

illi Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi program kapsamında dün İzmir'deydi. İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılan Tekin, Yaptığı konuşmada, "Bundan tam 101 yıl önce içinde bulunduğumuz bina, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında ekonomik bağımsızlığımızın elde edilmesine ilişkin kararların alındığı bir yer. Bu yüzyıl boyunca bu anlamda gerçekten devasa adımlar atıldı. Ve şimdi aynı binada önümüzdeki yüzyıla ilişkin Türkiye'nin bu kez de önümüzdeki yılı domine edecek bir ülke olması için kararlar alacağız. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi. İnşallah önümüzdeki yüzyılı da hep beraber inşa edeceğiz. Bakın şimdiye kadar ki süreci, öğretmenler üzerinden inşa ettik. Bundan sonraki süreci de öğretmenlerle beraber inşa edeceğiz" dedi.