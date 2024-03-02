Ekiplerden kaçakçılara bir günde 3 baskın

İZMİR'DE polis ekipleri tarafından suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen 3 operasyonda, çok sayıda tabanca, tüfek ve örgütsel doküman ele geçirilirken, olaylarla ilgili toplam 43 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince tarafından 27 Şubat günü gerçekleştirilen çalışmalarda, kentte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, vergi kaçakçılığı, tefecilik ve dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde etmek suretiyle devleti zarara uğratanlara, tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını gerçekleştiren suç gruplarına yönelik çalışmalar yürütüldü.