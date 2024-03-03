Suç örgütlerine baskın: 10 tutuklama

İZMİR'DE, suç örgütleri ve onlara silah temini yapan gruplar ile tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı. Ödemiş ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 'Dirikan' adlı suç örgütüne yönelik 27 Şubat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Aynı operasyon kapsamında Balçova, Seferihisar ve Karabağlar'da bu suç örgütüne silah temin ettiği öne sürülen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 21 tabanca,127 fişek, 5 av tüfeği, 4 bıçak ve bir kılıç ele geçirildi. Öte yandan kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalatı ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 59 fişek, 247 bin 540 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.