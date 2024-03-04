Denize bir gün önce indirilen lüks tekne yandı: 2 Yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde bir lüks tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün 15.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde bulunan Urla Belediyesi'ne ait URİT Restoran'ın önünde çıktı. Tekne sahipleri İ.A. ve T.T., bir gün önce denize indirilen tekneyi denemek için 2 teknik servis çalışanı ile tekneye bindi. Yaklaşık değeri 4 milyon TL olan lüks tekne, iddiaya göre benzin deposundan kaynaklanan teknik bir arızadan dolayı alev aldı. Teknik servis çalışanları kendilerini denize atarken, tekne sahipleri İ.A. ve T.T. ise kendi imkanlarıyla karaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.