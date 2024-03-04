Valilik ve Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! Yarın o saatlere dikkat!

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İzmir'de beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Rüzgarın; yarın (05.03.2024 Salı) ilk saatlerden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70/80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün (05.03.2024 Salı) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ( çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba , doğalgaz zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINADAN KORUNMA YÖNTEMLERİ "Güvende olun"

Mümkün olduğunca içeride kalın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.