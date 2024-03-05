  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de feci olay! Tabancasını temizleyen polis memuru kazara kendini vurdu

İzmir'de feci olay! Tabancasını temizleyen polis memuru kazara kendini vurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde 27 yaşındaki polis memuru İlker Çulha, beylik tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. Hemen hastaneye kaldırılan Çulha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de feci olay! Tabancasını temizleyen polis memuru kazara kendini vurdu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde, polis İlker Çulha (27), beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu kasık bölgesinden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çulha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün 20.00 sıralarında saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlker Çulha, beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silah kazara ateş aldı

Çulha, kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İlker Çulha, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedaviye alınan Çulha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çulha'nın ölüm haberini ailesi ve meslektaşları acil servisin önünde sinir krizi geçirdi. Çulha'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA