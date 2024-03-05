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Haberler İzmir İzmir'de yıldırım düşme anı böyle görüntülendi

İzmir'de yıldırım düşme anı böyle görüntülendi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bu sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de getirdi. Çevreyolunda seyir halinde olan bir aracın kamerasına ise yıldırım düşme anı saniye saniye yansıdı.

İHA
İzmir’de yıldırım düşme anı böyle görüntülendi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yıldırım düşme anı, bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sabah saatlerinde kentte sağanak etkili oldu. Yağmur beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, İzmir Çevreyolu'nda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yıldırım düşme anları yansıdı.

Sağanak yağış kısa sürede kentte etkisini yitirirken, akşam saatlerine kadar hafif yağışın zaman zaman etkili olabileceği bildirildi.

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