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Haberler İzmir İzmir'de trafik polisine motosikletle çarpıp, kaçtı

İzmir'de trafik polisine motosikletle çarpıp, kaçtı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde motosikletli bir kişi çevirme yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücü, gözaltına alınmasının ardından emniyete götürüldü.

İHA
İzmir’de trafik polisine motosikletle çarpıp, kaçtı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesindeki kaza saat 15.30 sıralarında, Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada Ş.M.B. idaresindeki 35 PY 102 plakalı motosiklet, polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere yığılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralandığı öğrenilen polis memuru, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep olan ve kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Kimliğinin Ş.M.B. olduğu belirlenen sürücü, kısa süre sonra Konak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Ş.M.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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