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Haberler İzmir Tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, feci şekilde can verdi

Tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, feci şekilde can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen kağıt toplayıcı tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, feci şekilde can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kaza saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Kadir Alp (77), ışıklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada araçlara yanan kırmızı ışık yeşile döndüğünde, Otoyol istikametine giden A.E. idaresindeki 34 BED 719 plakalı tır, aracın kör noktasında bulunduğu iddia edilen Kadir Alp'i görmeyerek aracı hareket ettirdi. Kadir Alp tırın altında kalırken, tır sürücüsü kazayı fark ederek aracını durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kadir Alp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, tır sürücüsü A.E.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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