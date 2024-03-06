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Haberler İzmir Yeni müfredat Eylül ayına kadar yetişecek

Yeni müfredat Eylül ayına kadar yetişecek

HABER MERKEZİ
Yeni müfredat Eylül ayına kadar yetişecek
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılış törenleri ve eğitim öğretim yatırımları ile ilgili başlatacakları yeni projelerini ifade etmek için İzmir Bergama'ya ziyarette bulundu. Bergama'nın turizmi açısından da gelişimine katkı sağlayacak olan uygulama otelinin inşaatına en kısa sürede başlanacağının müjdesini veren Tekin, aynı zamanda özel eğitim iş okulu ve 24 derslikli Bergama Ortaokulu olmak üzere; 2 yeni okulun da Bergama'ya kazandırılacağını belirtti. Öte yandan Bakan Tekin, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredatla ilgili çalışmanın yüzde 80'ninin tamamlandığını belirterek, "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışması sürüyor. Müfredat bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin kitabı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl" dedi.
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