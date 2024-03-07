Bayındırlı çiftçiye kanlı pusu

İZMİR Bayındır'da, kamyonetle seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutulan bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonetinin içinde kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutulan 39 yaşındaki çiftçi Hüseyin Köpüklü, göğsünden ve sırtından aldığı kurşun yaraları sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kamyonetinin içinde yakınları tarafından ağır yaralı olarak bulunan Köpüklü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yol kenarında pusu kuran zanlının yakalanması için çalışma başlattı.