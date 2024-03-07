Hükümetle birlikte belediyenin eli hep omzunuzda olacak

Balçova'da İzmir iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, destek sözü verdi. Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu, partililer ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle Balçova'da bir otelde buluşan Hamza Dağ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi olumsuzluklar neticesinde arz-talep dengelerindeki bozulmalara, küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara rağmen ihracatın rekor kırmaya devam ettiğini belirterek "Bu rekorda İzmir iş dünyasının büyük payı var. İzmir'imiz de 23,8 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 3. şehri" dedi.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

İzmir'in sanayisiyle, turizmiyle ve 4,5 milyonluk nüfusuyla çok daha büyük potansiyel taşıdığını belirten Dağ, "Bu potansiyeli birlikte çalışarak çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza eminim. Çünkü aynı hedefe yürüdüğümüzü, aynı gayeyi taşıdığımızı, aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu biliyorum" diye konuştu.

İş insanlarının belediyeyle rahatlıkla çalışmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Dağ, "1 Nisan'da iş başına geldiğimizde bizimle kolay anlaşacaksınız, bize kolay ulaşacaksınız. Daima istişare halinde olacağız, her anınızda, hep yanınızda olacağız. İşinizi yaparken belediyeyle bir sorun yaşar mıyım diye düşünmeyeceksiniz. Hükümet desteklerinin yanında büyükşehrin elini de daima omzunuzda bulacaksınız. 1 Nisan'dan itibaren 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir İzmir Büyükşehir Belediyesi göreceksiniz. Yatırımınızın, alın terinizin bir güvencesi de biz olacağız. İzmir'e değer katacak her işinizde önünüzü sonuna kadar açacağız" dedi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de Dağ'a teşekkür ederek, belediye başkan adaylarına seçimlerde başarılar diledi

YILDIRIM: İNAT ETTİLER ANCAK ŞİMDİ PİŞMANLAR

Toplantıya eski Başbakan ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Burada konuşan Yıldırım, "Eğer Körfez geçişi engellenmeseydi şimdi bir Avrasya gibi İzmir'de de denizaltı geçişimiz olacaktı. Yine olacak. Artık özel sektör ile kamu işbirliği alanlarını genişletme zamanı gelmiştir. Çünkü kamu kaynakları sınırlıdır. Özel sektörü işin içine daha fazla sokmak lazım. Bunu da bu kültürü öğrenmiş, benimsemiş, uygulamış yöneticiler yapabilir. İzmir maalesef vizyonsuzluktan, bazı konularda geç kaldı. Örneğin; Göztepe'de ve Alsancak'ta stadyum varken Karşıyaka'da yok. İnat ettiler ancak şimdi pişmanlar" dedi.