İzmir’de 11 suç örgütü çökertildi

İzmir'de Vali Süleyman Elban başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç'ın katılımıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalar yapan Vali Elban, kentin huzur ve güvenliği noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

MÜCADELEYE DEVAM

Ocak ve Şubat 2024'te narkotik suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda 4 bin 880 vakada 5 bin 786 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Vali Elban, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 24,97, gözaltı sayısında ise yüzde 18,61 artış yaşandığını bildirdi.

HIRSIZLIKLAR AZALDI

Kentte son dönemde suç örgütleriyle mücadeleye azami önem verildiğine işaret eden Elban, "Ocak ve şubat döneminde 11 suç örgütü çökertildi. Özellikle 7-8 aydır yürütülen yoğun çalışmalarla çökertilecek suç örgütünün neredeyse kalmadığını ya da bitme noktasına geldiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim" diye konuştu.

Hırsızlık vakalarında da dikkati çekici bir gerileme olduğuna dikkati çeken Elban, "Bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre hırsızlıkta yüzde 46,9, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 47,44, oto hırsızlığında yüzde 76,92, otodan hırsızlıkta yüzde 61,70, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 63,87, yankesicilikte yüzde 69,92, açıktan hırsızlıkta yüzde 52,14 azalma var" ifadelerini kullandı.

384 ÇETEYE DARBE VURULDU

İSTANBUL'DA "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın suçla mücadelesine ilişkin verileri paylaştı. 9 aylık görev süresi boyunca suç örgütlerine göz açtırmadıklarını dile getiren Bakan Yerlikaya," Türkiye genelinde 384 organize suç örgütü çökertildi" diye konuştu. Yerlikaya "İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında genelinde PKK terör örgütüne yönelik 278 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 79 terörist sağ olarak yakalanırken, 496 kişi gözaltına alındığını, FETÖ'ye yönelik 151 operasyonda 350 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.