Dağ: Ulaşımda en kötü yerlerden başlayacağız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Önceliğimize ulaşımı ve toplu ulaşımı koyduk. 1 Nisan'dan itibaren en kötü yerlerden başlayıp adım adım iyileştireceğiz" dedi. "2004 seçimleri de dahil İzmir'de sahada olmuş birisiyim" diyen Hamza Dağ, "Hem tecrübe hem İzmir'i biliyor olmanın imkanını ben İzmir'e adamak istiyorum. İzmir'e sevdamız var. 950 bin ile 1 milyon 30 bin arasında bir oy potansiyelimiz var. İzmir'de toplu ulaşımda 90 dakika uygulamasını geri getireceğiz. UKOME'de teknik olarak hazırlıklar yapılıyor. Su ücret tarifelerinde İzmir, en pahalı şehir. Bizim burada da yapacağımız yüzde 50 indirim sözümüz var. Sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm de projelerimiz arasında" diye konuştu.

KRONİK SORUNLAR VAR

"İzmir artık birileri tarafından 'çantada keklik' olarak görülmek istemiyor" diyen Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "25 yıldır devam eden belediyecilik süreci var. Kronik hale gelmiş sorunların çözülmesi gerekiyor. Temel hamleler yapılması lazım. Biz 5 yılda çözebildiğimiz kadar sorunları çözelim önümüzdeki 25 yıla kadar planlamayı yapıp rahatlamayı oluşturalım."