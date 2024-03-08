Psikowell Danışmanlık Merkezi hizmete girdi

İzmir'in tanınmış bireysel ve kurumsal iletişim danışmanlarından Emre Baştürk'ün hizmetleri farklı bir aşamaya taşımak amacıyla kurduğu Psikowell Danışmalık merkezi açıldı. Açılışa İzmir'in pek çok tanınmış iş insanı ve siyasetçisi ile kanaat önderleri katıldı. Açılış hakkında bilgi veren Baştürk "Merkezimizde bireysel danışmanlık, çift ve aile danışmanlığı, kurumsal firmalara eğitimli uzman ekibimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hastaların kapı kapı dolaşmadan tek elden ihtiyaç duyulan uzmanlarla buluşmasını sağlıyoruz. İzmir'den sonra önümüzdeki 3 yıl içerisinde de tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.