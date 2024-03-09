CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Soyer’e tepki: Başka şehirde başkaları için çalışıyor

Son dakika İzmir haberleri... CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Tugay burada yaptığı konuşmada yaptığı konuşmada, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'i kastederek, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

'DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR'

Tugay, Tunç Soyer'i kastederek, "Bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

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