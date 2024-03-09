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Haberler İzmir Eğlence mekanına saldırı

Eğlence mekanına saldırı

HABER MERKEZİ
Eğlence mekanına saldırı
İzmir'in Konak ilçesinde, motosikletli şüphelilerce eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı ve yakınındaki iş yerinde bulunan müşterilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu anların yaşandığı olayda yaralanan olmazken, iş yerine 4 kurşun isabet etti. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Alsancak Semti Gazi Kadınlar Sokağı'nda meydana geldi. Sokaktaki bir eğlence mekanına motosikletli yüzü kapalı ve kasklı 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu esnada iş yerinin bitişiğinde yer alan bir diğer eğlence mekanı önündeki müşteriler panikle kaçışırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaştı.
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