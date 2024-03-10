Babamın kanı yerde kalmadı

Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin16 yaşındaki kızı Naz Erge mahkeme kararının ardından duygularını YENİ ASIR ile paylaştı. Babasının kanının yerde kalmadığını söyleyen Naz Erge, "Bu güzel kararı babamın mezarına gidip söyleyeceğim. O da bunu duyunca mezarında daha rahat uyuyacak. Babam için dua edeceğim. Bu karar benim içini rahatlattı. Acımız bir nebze olsun azaldı. Verilen karardan memnunuz. Adalete olan güvenimiz tamdı. Bu karar da güvenimizi sarsmadı. Annem ile psikolojik destek alarak bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.