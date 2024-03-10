Bu dava emsal teşkil edecek

İzmirli avukat Özer Kırca kamuoyunda memnuniyetle karşılanan kararı değerlendirdi. Kırca, "Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili hızla tamamlanan yargı süreci, yüreklere su serpmiştir. Toplum vicdanını tatmin edecek şekilde, yasal gereğinin tüm kanunlar çerçevesinde en üst sınırdan talep edilen cezalar takdir yönünden de en üst seviyede karara bağlanmıştır. Her yaştan insanımız bu cinayete çok öfkeliydi. Karar, süratla çıktı. Bu vahim cinayet davasında jet hızla verilen indirimsiz cezalar, bu tür davalarda emsal teşkil edecektir" dedi.