Delil avcısı baba

HER HAFTA TİRE'YE GELDİ

İZMİR'İN Tire ilçesinde 9 Eylül 2023 gecesi, 17 yaşındaki Onur Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, İstasyon Caddesi'nden, Çimen Sokak yönüne doğru dönüş yapmak isteyen M.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İşyerlerinden elde ettiği kaza anına ilişkin kamera kayıtlarını savcılığa teslim eden baba Mehmet Yılmaz, dava açılmasını sağladı. Otomobil sürücüsü M.G, 28 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Talihsiz genç, olay yerinde feci şekilde can verdi. Oğlunun kusurlu gösterildiği kazada asıl kusurlunun otomobil sürücüsü olduğunu iddia eden acılı baba Mehmet Yılmaz ise rüyalarına giren oğlu için işin peşini bırakmadı. İkamet ettiği Dikili'den her hafta Tire'ye gelip delil topladı.

Her hafta ilçeye gelip oğlunun mezarı başında sabahlayan acılı baba, "Rüyalarıma giren oğlum adalet istiyordu. Onun için pes etmedim" dedi.

'ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'

DOSYANIN basit bir kaza olarak kapanmasının vicdanını sızlattığını söyleyen Yılmaz, "Oğlum kusurlu görünecek, araç sürücüsü elini kolunu sallayarak gezecekti.

Onur'un motosikletle hız yaptığını söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Kamera görüntüleri de bizi destekliyor. Otomobil, ara sokağa dönmek isterken oğluma çarpıyor. Umut ediyoruz ki adalet tecelli edecek ve oğlum aklanacak. Ben üzerime düşeni yaptım artık vicdanım rahat. Bundan sonrası Yüce Türk yargısında" diye konuştu.