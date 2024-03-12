Dolandırıcı bankacıdan yıllardır iz yok

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı, futbolculardan yüksek faiz iddiası ile milyonlarca dolar toplayan bankacı Seçil Erzan hala gündemdeki yerini korurken, İzmir'de de benzer bir olay çözülmeyi bekliyor. 2019 yılında müşteri temsilcisi E.K. tarafından dolandırıldığını iddia eden iş insanı Mehmet Özlük'ün davası hala sonuçlanamıyor. İzmir'de birikimlerini ve gayrimenkullerini bankada değerlendiren Mehmet Özlük, yıllardır bankacılık yapan E.K.'nın yatırım tavsiyelerine güvendi. Mehmet Özlük 2019 yılında 3 milyona yakın parasını, 'Ben sana daha çok para kazandıracağım' diyerek senetle alan müşteri temsilcisi E.K.'ya kaptırdı.

'ÖLMEDEN SONUÇLANSIN'

DURUMUN farkına varan Özlük, avukatı ile birlikte savcılığa başvurdu. Mehmet Özlük, müşteri temsilcisi dolandırıcı kadının "aklınayatarsa.com" adlı bir site kurduğunu ve bunu parlatıp sattıktan sonra daha çok para vaadinde bulunduğunu belirtti. Özlük'ün (92) avukatı İlhan Bozcalı ise isyan etti. Avukat Bozcalı, "Bu nasıl iş? İlk şikayet ettiğimizde müvekkilim 87 yaşındaydı, şimdi ise 92 yaşına geldi. Tek bir isteği var: Ölmeden bu davanın sonuçlanması" dedi. Mağdur iş insanı Mehmet Özlük ise "Ölmeden bu mahkemenin sonuçlanmasını bekliyorum, beş yıldır neyi bekliyorlar anlamış değilim" dedi. Avukat Bozcalı da davanın devam ettiğini ve E.K.'nın eski eşi Z.K. hakkında yurt dışı yasağı getirildiğini söyledi.