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Haberler İzmir Eğlence hastanede bitti

Eğlence hastanede bitti

İzmir’de 5 arkadaşın bulunduğu araç şarampole devrildi

SEVAL KONURALP
Eğlence hastanede bitti
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si ağır 5 genç yaralandı. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Alim B., 5 arkadaşını da alarak otomobille gezintiye çıktı. Ovakent istikametinden Ödemiş'e gelen Alim B. yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre savrularak şarampole devrildi. Araçta bulunan sürücü Alim B. (19), yanında bulunan yolcular Nefise Ö. (16), Caner D. (20), Ferhat Y. (21) ve Fadime A. (17) ayrı ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Caner D. ve Nefise Ö. başka hastanelere sevk edildi.
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