İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mart Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Mart Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...