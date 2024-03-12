İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mart Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Mart Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni ( 841 912/1 921 975 872 799 804 805 797. Sk. 801. Sk. 841. Sk. 844. Sk. 849. Sk. 852. Sk. 851 864 882 879 903 937 803 922 866 861 865 858 850 Yavuz Sk. Nene Hatun Cd. )
Kurtuluş ( GÜZELHİSAR Tuna Cd. ÇAMLIK 730 740 683 670 742 731 726 729 744 745 )
Yalı ( HARAÇÇI BAHÇE HARACCIBAHCE )
Saat : 10:00 - 16:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( SADRİ ALIŞIK Prof. Dr. Hikmet Şimşek PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI Aziz Nesin Ayhan Işık )
Saat : 9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Yakacık
Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )
Yusuflu
Sadıkpaşa
Tokatbaşı ( Ova Yolu )
Saat : 9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Turabey ( Özgür Sk. Onur Sk. Kırlı Çk. Üçkemer Cd. 2. Göçmen Sk. )
Saat : 10:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar ( 7010/7. Sk. 7010/8. Sk. 7010/9 7010 7004. Sk. 7010/10. Sk. 7010/11. Sk. 7010/12. Sk. 7010/5. Sk. 7010/6. Sk.
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kozağaç ( 277. Sk. 240/4. Sk. 244. Sk. 244/2 Sk. 249. Sk. 249/1. Sk. 249/4. Sk. 254. Sk. 277/7. Sk. 217. Sk. 240. Sk. 240/1. Sk. 240/3. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş ( 8050. Sk. 8822. Sk. 8823. Sk. )
Egekent ( 8050. Sk. 8830. Sk. 8831. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 434 430. Sk. 415. Sk. 20/4. Sk. 20. Sk. 415 434 )
Saat : 9:30 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Parlak
Merkez
Tepeboz
Sarpıncık ( Sarpıncık Yolu Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık sarpıncık )
Hasseki ( Tenha Sakıztepe Sitesi İç Yolu Hastayiz Hasseki Yolu Cikmaz HASSEKİ )
Yayla ( Yaylaköy Yolu YAYLA )
Salman ( Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü )
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik ( KATRANDERE )
Saat : 10:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Mimar Sinan ( 1420. Sk. 1433. Sk. 1355. Sk. 1401. Sk. )
Umurbey ( 1433. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Doğa ( Buruncuk Yanık Köy Yolu 601/2 Adalar Küme Evleri )
Çukurköy ( ÇUKURKÖY çukurköy küme evleri affet evleri çukur köy küme evler )
Yanıkköy ( Okyanus Nehir Kanal Yolu Dere Deniz 525. Sk. 524. Sk. 523. Sk. 522. Sk. )
Belen ( Gazi Atatürk Cad. Belen Yayla Arası Yolu Ahmet Kahraman 713. Sk. 712. Sk. 711. Sk. 710. Sk. 709. Sk. 708. Sk. 707. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701. Sk. 700. Sk. 713 Sokak Küme Evleri 713 Sokak Küme Evleri 713/1 713/1 713 713
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
Saat : 9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Mahmutlar ( isimsiz )
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Güvendik ( GÜVENDİK ÖREN GÜVENDİK 260. Sk. 255 254. Sk. 253. Sk. 252. Sk. 248. Sk. 251. Sk. )