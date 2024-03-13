AK Partili Saygılı’dan Özel’e ’yaşam tarzı’ tepkisi: İzmirli bu pilavı yemekten usandı!

Son dakika İzmir haberleri... AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarını hedef aldı. Özel'in Atatürk, Cumhuriyet ve yaşam biçimine müdahale vurgularını; CHP'nin bildik temcit pilavı faslı olduğunu söyledi. Saygılı, "Özel, Ankara'dan İzmir'e özel yol yaptı sanki. Manisa'yı almış da iş İzmir'e kalmış gibi. Ama İzmir önemli. Çünkü, burada kırdıkları potları biliyorlar. Mevcut başkanlarını ezip geçerken gözlerini kırpmadılar, adaylarını savunacakları bir tutar dalları yok. Hal böyle olunca, Sayın Özel de İzmirlilerin önüne temcit pilavı koymaya gelmiş. İzmir'de bir korku tüneli oluşturur da oradan çıkar mıyız telaşında oldukları belli. Dama taşı gibi oradan oraya savruluyor. Bir gerçek var ki, İzmirli artık bu pilavı yemekten usandı." diye konuştu.

Özel'in tamamen göstermelik bir programla İzmir'e geldiğini söyleyen ve böyle bir zamanda günlerce burada kalmasının manidar olduğunu belirten Başkan Saygılı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, ''Bir tek deprem konutu yapmayıp, bizim inşa edip, depremzedelerimize teslim ettiğimiz binaların karşına yaptıkları deprem anıtı önünde saygı duruşunda bulundular. Pek çok zaman görüşlerini dahi almadıkları iş dünyasını tavaf ettiler. Bayatlamış nakaratlara sığınır hale düştüler. Ama yine karpuz gibi ikiye bölünmekten kurtulamadılar. Kazanları kaynaya kaynaya taştı. Verdikleri fotoğrafta tamamen bir girdabın içindeler ve bunu kendileri oluşturdu. Ancak; İzmirli hemşehrilerimizin kırmızı çizgilerini dillerine dolayarak seçim alma telaşları hiç bu kadar ayyuka çıkmamıştı. Peki İzmirliler, bunu görmüyor mu? Gayet net görüyor. Mevcut Belediye Başkanları Soyer'i hiçbir gerekçe göstermeksizin aday göstermeyen ve karşısına alan, yerine de günlerdir kendisini başkan ilan etmekten hicap duymayan Tugay'ı işaret edenlerin paçası tutuşmuş demek. Bu denli kendi telaşına düşenlerin İzmir'e hiçbir faydası olamaz."

İZMİR'İN YAŞAM BİÇİMİ EN ÇOK ONLARI BAĞLIYOR

Özel'in AK Parti idaresindeki şehirleri örnek göstererek, İzmirlileri bu noktadan ve yeniden vurmaya çalıştığının altını çizen İl Başkanı Bilal Saygılı; "O şehirlerden yolları geçseydi görürlerdi. Belediyecilik nasıl yapılırmış, insanlar nasıl mutlu edilirmiş öğrenirlerdi. Ama, İzmir'de top koşturmak işlerine geliyor, bunu da kural, nizam, perva tanımadan yapıyorlar. Genel başkanları Özgür Özel'in bu sözde İzmir çıkarması da öyle. Korkut-Kaç mantığı. Oysa, İzmirlilerin yaşam biçimi, alışkanlıkları, geleneklerine kimsenin tek kelam ettiği yok. Bizim idaremizdeki ilçeler orada duruyor. Hangisinde halkın yaşam biçimi değişmiş 5 yılda? İzmirlileri yemek içmekten başka bir şey bilmeyenler olarak gören kendileri. Özgürlükler meselesini yıllardır bir mini eteğe sığdırmaya çalışan kendileri. Çünkü bundan besleniyorlar. AK Parti'nin özgürlüklere bakış açısı, Cumhuriyeti sahiplenişi 22 yıllık icraatlarıyla ortada. İnsanların; inancını, kültürünü yaşaması ve yaşatması için en büyük adımları atan biziz. İzmirlilerin de artık bu maval okuyuşlara karnı tok. İzmirli hizmet bekliyor; icraat bekliyor."

DAHA SANDIK KURULMADI, HAYIRDIR!

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın günlerdir kendisini başkan ilan eden söylemlere imza attığına dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı; "Bu, gaf olamaz. Kendilerini o kadar üstte ve makbul görüyorlar ki; sandık kurulmadan başkanlıklarını ilan edebiliyorlar. 'Halef başkanım" derken; İzmir halkının iradesini yok sayıyorlar. 'İzmir nasıl olsa bizi seçecek.' inançları öyle büyük ki; egoları almış başını gitmiş. Aynı bam telleri üstünde gidip gelince de bu iş biter sanıyorlar. İzmir'in bam teline basarız, kazanırız diyorlar. Belediyecilik, hizmet işidir, somut bir iştir. Değerler kullanılarak yapılmaz. İnsanların kırmızı çizgileri üstünden yapılmaz. Projeyle, yatırımla, hizmetle kendisini gösterir. Ama, CHP'nin İzmir'de böyle bir derdi hiç olmadı. Şimdi; insanların gözlerinin içine baka baka ısıttıkları temcit pilavını yemelerini istiyorlar. Kendi içinde paramparça olan, herkesin kendi ikbal savaşına girdiği CHP'nin İzmir'e hayrı olamaz. Sayın Özel; tüm bunları gayet iyi biliyor olmalı ki İzmir ziyaretlerinde aynı bayat nakaratlara sarıldı." dedi.