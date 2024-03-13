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Haberler İzmir İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 13 Mart Çarşamba

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 13 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 13 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 13 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 13 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 13 Mart Çarşamba

ÇEŞME CUMHURİYET
13.03.2024 saat 09:50 ile 15:45 arasında yaklaşık 5 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ İNÖNÜ
13.03.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR GÜLYAKA, BAHAR
13.03.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 13 Mart Çarşamba

ÖDEMİŞ HORZUM, OVAKENT, KONAKLI, YOLÜSTÜ
13.03.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SEYREKLİ
13.03.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ZEYTİNELİ
13.03.2024 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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