İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 13 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 13 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ÇEŞME CUMHURİYET
13.03.2024 saat 09:50 ile 15:45 arasında yaklaşık 5 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ İNÖNÜ
13.03.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GÜLYAKA, BAHAR
13.03.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HORZUM, OVAKENT, KONAKLI, YOLÜSTÜ
13.03.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ
13.03.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNELİ
13.03.2024 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.