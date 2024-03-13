İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 13 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 13 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...