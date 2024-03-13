  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de sır cinayet! Evinde kanlar içinde bulundu

İzmir'de sır cinayet! Evinde kanlar içinde bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde evinden bağırarak yardım isteyen 35 yaşındaki Harun Kıyak, komşuları tarafından bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kıyak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
İzmir’de sır cinayet! Evinde kanlar içinde bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, oturduğu evden bağırarak yardım isteyen Harun Kıyak (35), komşuları tarafından bıçaklanarak yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kıyak, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti.

İzmir’de sır cinayet! Evinde kanlar içinde bulundu

Olay, saat 01.45 sıralarında Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Kıyak'ın oturduğu evden bağırarak yardım istemesi üzerine, komşuları Kıyak'ın evine gitti. Eve giren komşuları, Kıyak'ı kanlar içerisinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir’de sır cinayet! Evinde kanlar içinde bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

İzmir’de sır cinayet! Evinde kanlar içinde bulundu

Burada tedaviye alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA