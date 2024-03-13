İzmir’de sır cinayet! Evinde kanlar içinde bulundu

Burada tedaviye alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.