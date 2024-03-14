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Haberler İzmir İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturma yürüttü. Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlenen 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, yasaklı olduğu belirlenen 1 kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.

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