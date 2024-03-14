On binde bir görülen hastalığın şifasını İzmir Şehir Hastanesi’nde buldu

Son dakika İzmir haberleri... Yemek yedikten sonra karın ağrısı, bulantı, kusma ve hazımsızlık şikâyetiyle İzmir Şehir Hastanesi Cerrahi Polikliniğine başvuran 26 yaşındaki kadına on binde bir görülen Superior Mezenter Arter (SMA) sendromu tanısı konuldu. Wilkie Sendromu olarak da bilinen SMA sendromu, duodenum denilen ince bağırsağın aorta ve Superior Mezenter Arter arasında sıkışması sonucu oluşmaktadır.

Bu nedenle ameliyata alınan hastaya, Prof. Dr. Kemal Erdinç Kamer, Op. Dr. Murat Güner ve ekibi tarafından bağırsak ana damarının ince bağırsağa bası yapması nedeniyle bağırsak onarımı (duodenoplasti) ve daralmış olan ince bağırsak bölümünü genişletme (striktüloplasti) işlemi başarı ile uygulandı. Son teknolojik altyapı ile donatılmış ameliyathaneleri ve deneyimli kadrosu sayesinde yenilikçi işlemleri ve cerrahi girişimleri başarı ile gerçekleştirebilen İzmir Şehir Hastanesi, alanında öncü bir sağlık kurumu olduğunu bir kez daha kanıtladı.