İzmir’de elektrik kesintisi 15 Mart Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Kıranlı ( Kıranlı Köyü İç Yolu Kıranlı )
Karaveliler ( Karaveliler Köyü İç Yolu Karaveliler )
Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Hisarköy ( Hisarköy Köyü İç Yolu Hisarköy İç Yolu )
Hacıhamzalar ( Hacıhamzalar Köyü İç Yolu Hacıhamzalar )
Güneşli ( Güneşli Köyü İç Yolu )
Göbeller ( Göbeller Köyü İç Yolu Göbeller )
Demircidere ( Demircidere Köyü İç Yolu Demircidere Bergama Yolu )
Çamavlu ( Çamavlu Köyü İç Yolu Çamavlu Çamavlu köy içi yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 374/1. Sk. 296/1 Ankara Üniversite Cd. 296/2 Sk. 377. Sk. 281/1. Sk. 282/2. Sk. 283. Sk. 296/3. Sk. 296/4. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule ( 291/1. Sk. 222/6. Sk. 222/7. Sk. 222/8. Sk. 222/9. Sk. 239. Sk. 239/10. Sk. 239/7. Sk. 239/8. Sk. 241. Sk. 241/1. Sk. 241/2. Sk. 250. Sk. 250/1. Sk. 254. Sk. 290/13. Sk. 290/7. Sk. 290/9. Sk. 291. Sk. 291/2. Sk. 291/3. Sk. 291/4. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri )
Kozağaç ( 239. Sk. 243. Sk. 245. Sk. 276/2. Sk. 276/3. Sk. )
Yenigün ( Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. )
Saat : 10:00 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 16117. Sk. 16119. Sk. 16147. Sk. 16148. Sk. 16149. Sk. Arayol 15029. Sk. 15030. Sk. 15033. Sk. 15034. Sk. 15035. Sk. 15043. Sk. 15044. Sk. 15062. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Efendi ( 1106. Sk. 1114. Sk. 1112. Sk. 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. 1102. Sk. 1105. Sk. 1107. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
Salimbey ( Çamurlu Sk. )
Kocaoba
Saat : 10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( Çuhask. Şebboy FUNDA PİYAN SÜMBÜL REYHAN ORTANCA Adaçayı Sk. ADAÇAYI Erguvan Sk. Çuha Sk. Piyan Sk. Sedir Zerrin Zerrın )
Saat : 12:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( Cevdet Bilsay Cd. )
Saat : 9:00 - 11:00
KİRAZ / İZMİR
Yağlar ( ÇAYIR YAĞLAR YAĞLAR YAĞLAR Denizli Ödemiş Yolu Yayla YAĞLAR Şemsiler Köyü İç Yolu Çayır )
Saat : 9:00 - 11:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köfündere ( KÖFÜNDERE Köfündere Köyü )
Çaylı
Orhangazi ( ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ )
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Güvendik ( 132/1. Sk. 255 GÜVENDİK 261 Sk. 260. Sk. 257. Sk. 247. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Zafer ( DEDEHORYA MEVKİİ )
İsa Bey ( TARİŞ ARKASI Selçuk-İzmir Yolu )
Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Tulum ( 202 )
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Üzümler ( Üzümler Köyü İç Yolu MECLİS ÜZÜMLER ARA YOL )
Mehmetler ( ara ova yolu Güney Batı ara yol Mehmetler Köyü iç yol Mehmetler Köyü )
Küçükkale ( KÜÇÜKKALE KÖY ALTI Küçükkale Yolu Küçükkale Köyü İç Yolu BELEVİ YOLU ŞEYTAN DERESİ YUKARI )
Hasançavuşlar ( Hasançavuşlar Köyü İç Yolu )
Halkapınar ( Halkapınar Yolu Halkapınar Köyü İç Yolu BELEVİ YOLU )
Büyükkale ( Büyükkale Yolu )