Taksimetre çok yazdı diye şoföre saldırdılar

İzmir'de taksi şoförü Cüneyt D. (49), Konak'tan Bayraklı'ya gitmek isteyen Hakan A. (20), Barış G. (22), Oktay D. (21) ile yanlarındaki bir kadını aracına aldı. Çay Mahalle 1639 Sokak'ta kadın yolcu, yaklaşık 100 metre sonra da Hakan A. ve Oktay D. araçtan indi. Takside kalan Barış G. ile şoför arasında ücret anlaşmazlığından tartışma çıktı. Bu sırada yanındaki köpekle taksinin yanına gelen Hakan A, sopayla şoför Cüneyt D'ye vurdu, köpek de taksiciyi elinden ısırdı. Taksi şoförü Cüneyt D. ise bıçakla Hakan A, Barış G. ve köpeği yaralayarak olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.