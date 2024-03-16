Öldürdükleri gencin liseli olması üzmüş!

İZMİR'İN Buca ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Demir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı; amca ise adli kontrolle serbest kaldı.

Cinayet şüphelisi babanın emniyetteki ifadesinde ise, Yusuf Demir'i önceden tanımadığını; lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü söylediği öğrenildi. Olay, salı günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana gelmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. ile babası H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amca Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.