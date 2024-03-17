İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 17 Mart Pazar

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte 17 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA BİRLİK
17.03.2024 saat 11:10 ile 12:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA
17.03.2024 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR YURDOĞLU, UZUNDERE
17.03.2024 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BEYAZITLAR, GÜNLÜCE, KARADOĞAN, KÜÇÜKAVULCUK, YENİCEKÖY, OCAKLI, MURSALLI, ORHANGAZİ, ÇAYLI, KÖFÜNDERE
17.03.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE İPEKÇİLER, İHSANİYE, KURTULUŞ
17.03.2024 saat 08:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.