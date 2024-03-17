İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 17 Mart Pazar

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte 17 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...