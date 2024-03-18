Bilirkişi raporunda ölen Simay kusurlu

İzmir'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Simay Karadumanlı'nın öldüğü kazayla ilgili Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda genç kız yüzde 85 kusurlu, yolu izinsiz kapatan yıkım firması suçsuz bulundu. Acılı ailesi, "Bu rapor acımıza acı kattı" dedi. İzmir'de yaşayan Simay Karadumanlı, Öztürk Aktaş'ın kullandığı minibüsün çarpması sonucu öldü. Sürücü Aktaş'ın, Karadumanlı'yı korna ile uyarmadığı için yüzde 15 kusuru olduğu ifade edilen raporda, Simay Karadumanlı ise taşıt hareketliliğine ilişkin yeterli kontrolleri yapmadığı için yüzde 85 kusurlu bulundu.