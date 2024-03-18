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Haberler İzmir Bilirkişi raporunda ölen Simay kusurlu

Bilirkişi raporunda ölen Simay kusurlu

CEYHAN TORLAK
Bilirkişi raporunda ölen Simay kusurlu
İzmir'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Simay Karadumanlı'nın öldüğü kazayla ilgili Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda genç kız yüzde 85 kusurlu, yolu izinsiz kapatan yıkım firması suçsuz bulundu. Acılı ailesi, "Bu rapor acımıza acı kattı" dedi. İzmir'de yaşayan Simay Karadumanlı, Öztürk Aktaş'ın kullandığı minibüsün çarpması sonucu öldü. Sürücü Aktaş'ın, Karadumanlı'yı korna ile uyarmadığı için yüzde 15 kusuru olduğu ifade edilen raporda, Simay Karadumanlı ise taşıt hareketliliğine ilişkin yeterli kontrolleri yapmadığı için yüzde 85 kusurlu bulundu.
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